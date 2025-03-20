Інтерфакс-Україна

Події

12:31 20.03.2025

Удар по аеродрому "Енгельс" завдали дрони СБУ та ССО ЗСУ - джерело

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Удари по аеродрому "Енгельс" (Саратовська обл., РФ) – це результат спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області рф стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації рф. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні", - розказав співрозмовник агентства в четвер.

Він зазначив, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

"Російські системи ППО діяли неефективно, влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов", - наголосило джерело в СБУ.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічною точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах рф, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", - резюмував співрозмовник агентства.

Теги: #енгельс

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