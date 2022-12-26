Ігнат: Вибухи на російському аеродромі "Енгельс" – це наслідки російської агресії

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" (Саратовська область) - це наслідки російської агресії проти України, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Безумовно, ці події - це наслідки російської агресії. Що відбулося - це чергові хлопки, "бавовни", які ми вже звикли чути. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Як бачимо, такі речі відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку", – сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Він додав, що за кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, можна буде точно дізнатися про реальні наслідки вибухів.

Раніше в Міністерстві оборони РФ заявили, що збили український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс", унаслідок падіння його уламків загинуло троє військових, техніка не постраждала.