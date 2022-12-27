Події

13:03 27.12.2022

Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

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Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

Після вибухів на російському військовому аеродромі "Енгельс" (Саратовська область) 26 грудня противник передислокував частину стратегічної авіації, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там (на аеродромі - ІФ-У) розосереджені. Саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них уже передислоковані на різні аеродроми, які можуть їх приймати, обслуговувати", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Він також зазначив, що після вчорашніх подій надвечір активність ворожої авіації суттєво знизилася.

У соцмережах у вівторок з'явилася ніким не підтверджена інформація, що на аеродромі в Енгельсі було пошкоджено п'ять ТУ-95МС, розбито диспетчерську вежу, 17 загиблих, 26 поранених, троє з них у важкому стані.

Теги: #пс_зсу #енгельс

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