Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

У п'ятницю вранці завдяки спільній операції Головного управління розвідки Міноборони та Збройних сил України БПЛА вразили три військові аеродроми на території РФ, повідомив "Українській правді" співрозмовник у ГУР.

За його словами, внаслідок атаки на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали значних пошкоджень три ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", - повідомили "УП" у ГУР.

Окрім цього, попередньо, внаслідок атаки на військовий аеродром у Єйську знищено два літаки Су-25, загинули чотири військовослужбовці армії РФ.

Також БПЛА атакували військовий аеродром у російському Курську.