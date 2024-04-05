Події

17:50 05.04.2024

Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

1 хв читати
Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

У п'ятницю вранці завдяки спільній операції Головного управління розвідки Міноборони та Збройних сил України БПЛА вразили три військові аеродроми на території РФ, повідомив "Українській правді" співрозмовник у ГУР.

За його словами, внаслідок атаки на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали значних пошкоджень три ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", - повідомили "УП" у ГУР.

Окрім цього, попередньо, внаслідок атаки на військовий аеродром у Єйську знищено два літаки Су-25, загинули чотири військовослужбовці армії РФ.

Також БПЛА атакували військовий аеродром у російському Курську.

 

Теги: #зсу #операція #аеродром #гур_мо #енгельс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 05.04.2024
Хімічні атаки Росії частішають - ЗСУ

Хімічні атаки Росії частішають - ЗСУ

11:17 05.04.2024
СБУ і Сили оборони атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ, щонайменше 6 літаків знищено - джерело

СБУ і Сили оборони атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ, щонайменше 6 літаків знищено - джерело

07:11 05.04.2024
Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

17:12 04.04.2024
ГУР про ураження заводу в Татарстані: Є значні руйнування, такі радощі будуть і в майбутньому, радіус їх збільшуватиметься

ГУР про ураження заводу в Татарстані: Є значні руйнування, такі радощі будуть і в майбутньому, радіус їх збільшуватиметься

09:19 03.04.2024
Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

18:12 02.04.2024
Зеленський висловився за збільшення кількості військових капеланів

Зеленський висловився за збільшення кількості військових капеланів

15:37 02.04.2024
У Харкові відкрилися 2 центри рекрутингу української армії - ОВА

У Харкові відкрилися 2 центри рекрутингу української армії - ОВА

13:26 31.03.2024
Буданов про падіння Іл-76 у РФ у січні-2024: Поки що тіл ніхто не бачив

Буданов про падіння Іл-76 у РФ у січні-2024: Поки що тіл ніхто не бачив

18:29 29.03.2024
На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

15:43 26.03.2024
В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

Зеленський затвердив санкції РНБО проти 7 фізосіб і 86 юросіб

ОСТАННЄ

"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

У Чернігівській області Зеленський вручив нагороди до другої річниці звільнення регіону

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Join UP! відкрив перше агентство за програмою франчайзингу в Польщі

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19 осіб

У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей ухвалено у двох тергромадах на Сумщині

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА