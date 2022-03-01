Події

13:00 01.03.2022

Зеленський призначив головою Київської військової адміністрації Миколу Жирнова

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Зеленський призначив головою Київської військової адміністрації Миколу Жирнова

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.

"Оборона столиці - насамперед. Тому я прийняв рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", - сказав глава держави у своєму відеозверненні у вівторок.

Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем Сил підтримки, на високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 2014-2015 роках, а наразі він є державним експертом Служби військової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Крім того, президент уточнив, що Віталій Кличко залишається мером міста Києва – матиме свою сферу відповідальності.

"Тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", - додав Зеленський.

Теги: #президент #київ #призначення #ова
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