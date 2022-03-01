Події

12:58 01.03.2022

Авен, який потрапив під санкції ЄС, вийшов із наглядової ради української Альфа-Банку

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Акціонер Альфа-Банку (Київ) Петро Авен, який володів 12,4% акцій банку, вийшов зі складу наглядової ради банку, після потрапляння під санкції ЄС.

Згідно з повідомленням пресслужби банку у вівторок, Авен вийшов із наглядової ради 27 лютого.

Як повідомлялося, Євросоюз 28 лютого оголосив санкції щодо акціонерів Альфа-Банку (Київ) Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Альфа-Банк (Київ) – один із найбільших українських приватних банків (6,5 тис. співробітників, 1,5 млн клієнтів) з міжнародним капіталом. Акціонерами Альфа-Банку (Україна) є ABHH (Люксембург, ЄС), головна компанія банківської групи, до якої входить і однойменний банк у Росії, і дочірня компанія ABHH – ABH Ukraine Limited (Кіпр, ЄС).

За даними банку, його найбільшими кінцевими акціонерами опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%).

Альфа-Банк (Київ), за даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-те місце (125,36 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.

Теги: #банк #санкції
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