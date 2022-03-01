Події

12:52 01.03.2022

Станом на 1 березня у Львові сформовано 30 сотень добровольчих формувань громади - Садовий

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Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що станом на 1 березня в місті сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади.

"Станом на 1 березня у Львові сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади. Дякую мешканцям за те, що готові захищати свої домівки. Незабаром вам буде видано спеціальні посвідчення", - написав Садовий у Телеграм-каналі.

Мер зазначив, що формуванням добровольчих сотень займаються виключно районні адміністрації міста.

"Ніхто не може самостійно формувати групи і патрулювати місто без координації з теробороною та поліцією. Всі громадяни мають звертатися туди. Це необхідно для чіткої координації наших дій", - наголосив він.

Джерело: https://t.me/andriysadovyi/603

Теги: #львів #громада #добровольці
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