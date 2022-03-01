Події

12:29 01.03.2022

Найближчого дня у всій Україні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

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Найближчої доби, 2 березня, погоду України визначатимуть атмосферні фронти: очікується невеликий мокрий сніг, на півдні та сході країни, вдень і в центральних областях із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних та північних областях уночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом у східній та південній частині на південно-східний, 7-12 м/с, уночі на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вночі на заході до 5° морозу, вдень у південно-східних областях 3-8° тепла; у Карпатах уночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві з початку метеорологічних спостережень 2 березня найвища температура вдень була +13,7°С у 1995 році, найнижча вночі -20,9°С у 1929 році.

У четвер, 3 березня, в Україні невеликий мокрий сніг, у східній частині, вночі та у південно-східних областях помірні опади. На дорогах країни, окрім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 4 березня у західній частині 0-5° морозу; вдень 0-5 ° тепла; у Карпатах уночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві 3 березня хмарно із проясненнями, невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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