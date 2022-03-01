"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на 33 своїх підприємствах із рейок, призначених для ремонту колій.

"Ми ж мирна організація. Але коли на нашу країну нападають, ми допомагаємо оборонятись. Тому ми вже декілька днів робимо #залізних_їжачків. Задіяно 33 наших та вже 12 сторонніх підприємств. По всій країні. Станом на ранок виготовлено 831 шт, відвантажено 517 шт", - написав голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі у вівторок.

Він повідомив, що УЗ закуповувала рейки для ремонту та будівництва нових колій, але наразі протитанкові пристрої важливіші, а тому матеріалів вистачить "іще на тисячі їжачків".