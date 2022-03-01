Події

12:17 01.03.2022

А.Геращенко попросив українських військових допомагати іноземним журналістам

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко звернувся з проханням до українських захисників по можливості максимально ввічливо поводитися з представниками закордонних ЗМІ та всіляко сприяти їхній роботі.

"Шановні захисники Києва, Харкова та інших наших міст! Наші Герої! Звертаюсь до вас із проханням бути ввічливими та уважними до більш ніж 2 тис. іноземних журналістів, які приїхали з усього світу, щоб захистити Україну. Щоб підняти громадську думку у своїх країнах за нас. Намагайтеся ставитися до них ввічливо та сприяйте у проїзді до місць зйомок", - написав Геращенко в Телеграм у вівторок.

Решту інструкцій з пропуску журналістів через блокпости, за його словами, буде доведено через непублічні канали комунікацій.

"Іноземні та українські медіа - це наші союзники в боротьбі з путінським фашизмом!", - наголосив Геращенко.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/1112

Теги: #війна #допомога #журналісти
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