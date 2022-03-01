Європейські лізингодавці відкликають договори з російськими авіакомпаніями - Мінінфраструктури

Шість російських авіакомпаній отримали повідомлення про розірвання договорів та необхідність повернення лізингових літаків.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві інфраструктури України, частина російських авіакомпаній заявила про неготовність вивозити громадян Росії з країн ЄС через ризик примусового вилучення літаків, які перебувають у лізингу.

Аналогічні випадки відмови у вивезенні росіян на батьківщину зафіксовано у Туреччині.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України закликає лізингові та страхові компанії обмежити використання літаків Росією.