Події

12:09 01.03.2022

Європейські лізингодавці відкликають договори з російськими авіакомпаніями - Мінінфраструктури

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Шість російських авіакомпаній отримали повідомлення про розірвання договорів та необхідність повернення лізингових літаків.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві інфраструктури України, частина російських авіакомпаній заявила про неготовність вивозити громадян Росії з країн ЄС через ризик примусового вилучення літаків, які перебувають у лізингу.

Аналогічні випадки відмови у вивезенні росіян на батьківщину зафіксовано у Туреччині.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України закликає лізингові та страхові компанії обмежити використання літаків Росією.

Теги: #рф #європа #лізингодавці
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