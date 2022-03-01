Китай підтримує прямий діалог між Росією та Україною – постпред КНР при ООН

Постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь закликав усі сторони українського конфлікту до стриманості та наголосив, що його може бути врегульовано шляхом діалогу.

"Китай підтримує прямий діалог та переговори між Росією та Україною, це є вирішальним способом врегулювання проблеми", - наголосив дипломат на засіданні РБ ООН.

Він зазначив, що світова спільнота має допомагати у створенні сприятливих зовнішніх умов для політичного врегулювання та уникати загострення напруженості.

За його словами, будь-які дії РБ ООН "мають сприяти виконанню конструктивної ролі, а не призводити до подальшої ескалації".

Водночас Чжан Цзюнь сказав, що наразі дуже важливо усіляко уникати жертв серед мирного населення та запобігти великомасштабній гуманітарній кризі в Україні.

"На нашу думку, Організація Об'єднаних Націй та міжнародне співтовариство повинні надавати гуманітарну допомогу відповідно до принципів гуманності, нейтралітету та неупередженості, викладених у резолюції 46/182 Генеральної асамблеї, та уникати її політизації", - наголосив китайський постпред.