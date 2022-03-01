Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії.
"Для ворога Київ – це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.
За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари.
"Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла", - зазначив глава держави.
"Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо", - додав Зеленський.