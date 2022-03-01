Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії.

"Для ворога Київ – це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари.

"Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла", - зазначив глава держави.

"Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо", - додав Зеленський.