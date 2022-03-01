Події

00:16 01.03.2022

Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії.

"Для ворога Київ – це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари.

"Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла", - зазначив глава держави.

"Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо", - додав Зеленський.

Теги: #мета #київ #захоплення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 28.02.2022
У Києві транспорт, магазини та аптеки працюють з 8:00 до 19:00

У Києві транспорт, магазини та аптеки працюють з 8:00 до 19:00

13:29 28.02.2022
У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

12:35 28.02.2022
Подоляк спростував чутки про оточення Києва

Подоляк спростував чутки про оточення Києва

11:30 28.02.2022
Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

09:42 28.02.2022
Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

07:39 28.02.2022
У Києві з 8.00 почнуть працювати продуктові магазини та комунальний транспорт

У Києві з 8.00 почнуть працювати продуктові магазини та комунальний транспорт

06:50 28.02.2022
Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

22:08 27.02.2022
Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

21:53 27.02.2022
Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

14:19 27.02.2022
У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"

ЗСУ на Сумщині ударами Bayraktar ліквідували заправну базу російської армії - командування "Північ"

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами дев'ятеро людей загинули і 37 дістали поранень

Внаслідок авіанальоту на військову частину в Броварах одна людина загинула, п'ятеро поранені

ОСТАННЄ

Російські військові підривають підстанції в Харкові - мер

Російські військові можуть забирати телефони в українців, про такі випадки потрібно повідомляти мобільним операторам - Держспецзв'язку

Зеленський: Обстріл російськими військами Харкова – воєнний злочин, за ним настане міжнародний трибунал

Російські війська не зможуть підмінити сигнал українських мобільних операторів - Держспецзв'язку

Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив Зеленський

Держава, яка вчиняє злочин проти громадян, не може бути членом Ради безпеки ООН - Зеленський

ДЕРЖАВА, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДЯН, НЕ МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом із супроводжуючими мають право на позачергове перетинання держкордону України – Лазебна

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ РОЗГЛЯНУТИ ПОВНЕ ЗАКРИТТЯ НЕБА ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ЛІТАКІВ, ГЕЛІКОПТЕРІВ

Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА