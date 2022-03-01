Події

00:08 01.03.2022

Держава, яка вчиняє злочин проти громадян, не може бути членом Ради безпеки ООН - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава, яка вчиняє злочин проти цивільних осіб, не може бути членом Ради безпеки ООН.

"За п'ять днів вторгнення по Україні (Росія – ІФ) нанесли вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона, "братська дружба". І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Ради безпеки ООН", - заявив Зеленський у відеозверненні увечері в понеділок.

Він додав, що такій державі потрібно закрити вхід до всіх портів, каналів та аеропортів світу.

"Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей", - сказав президент.

Теги: #рф #президент #оон
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