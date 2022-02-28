Прем'єри Латвії, Литви, Польщі та Естонії закликають керівництво Twitter, Google, YouTube та Facebook заблокувати російські пропагандистські канали - Ткаченко

Прем'єр-міністри Латвії, Литви, Польщі та Естонії направили публічний заклик до керівництва Twitter, Google, YouTube та Facebook заблокувати російські пропагандистські канали, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"На моє прохання відгукнулися колеги з-за кордону. За що дуже вдячний! Підтримка в такий складний для України момент надзвичайно важлива. Прем'єр-міністри Латвії, Литви, Польщі та Естонії направили публічний заклик до керівництва Twitter, Google, YouTube та Facebook заблокувати російські пропагандистські канали. Люди мають знати достовірну інформацію та не вестися на маніпуляції країни-агресора. Це вимушена міра, це безпека людей", - написав Ткаченко у Телеграм-каналі та оприлюднив фото відповідної заяви.

Зокрема, серед прохань до платформ: закрити рахунки, які виправдовують, заперечують або прославляють війну та військові злочини; закрити рахунки державних органів Росії та Білорусі, керівництва країни та наближених до них осіб; закрити рахунки державних ЗМІ Росії; заборонити використовувати російські та білоруські державні ЗМІ на своїх платформах пропагандистськими каналами для обходу міжнародних обмежень.

"Чекатимемо на відповіді сервісів", - підсумував Ткаченко.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1241