Події

23:05 28.02.2022

У Київській області російські військові завдали ударів по Броварах, Василькову, Білій Церкві, є загиблий та поранені – голова обладміністрації

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поранено, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у соцмережі Facebook.

За його інформацією, у Василькові був ракетний удар, дані про постраждалих уточнюються.

"Біла Церква – попадання ракет, вулиця Коновальця. Зруйновано гуртожиток. Під завалами можуть бути люди", - повідомив Кулеба. Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває, вже врятовано двох людей.

У Фастові на блокпосту Кадлубиця триває бій. "Ймовірно, з диверсійною групою", - написав голова області.

Він звернувся до мешканців із проханням залишатися у максимально захищених місцях – в укриттях.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4828385103875990&id=100001136434563

Теги: #війна #київщина #постраждалі
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