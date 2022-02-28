Події

22:41 28.02.2022

Американцям не варто побоюватись ядерної війни - Байден

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Президент США Джо Байден запевнив, що жителям країни не варто перейматися загрозою виникнення ядерної війни.

"Ні", - сказав він у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання американського журналіста.

У неділю президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим заявив: "Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування армії в особливий режим несення бойового чергування".

Теги: #сша #президент #думка #загроза
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