Генштаб ЗСУ: По всій смузі російського наступу фіксують численні порушення законів війни та міжнародного гуманітарного права

Станом на 20:00 понеділка, 28 лютого, російські війська продовжують перегруповувати та накопичувати бронетехніку та ракетно-артилерійське озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних сил Білорусі розпочали переміщення до державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територію Білорусі і далі використовують для бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни. Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об'єктів на території України з повітряного простору РБ", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Наголошується, що по всій смузі російського наступу фіксують численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

"Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник для прикриття використовує державну символіку і форму ЗС, Національної гвардії та Національної поліції України", - зазначають у Генштабі.

Окрім того, українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Під час висування колони танків та бронетранспортерів агресор обстрілював помешкання місцевих жителів у Чернігівській області, від Талалаївки до Ніжина.

Танки зі складу російських окупаційних військ під час прямування через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, а також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися. Однак після наближення до українських позицій окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв'язку в процесі просування вглиб території України.

"Усе це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирним населенням та гідну відсіч українського війська", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261727296140356