Події

22:15 28.02.2022

ЄБА закликає припинити бізнес із Росією

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Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликає компанії припинити бізнес з Росією.

У заяві, опублікованій на сайті ЄБА в понеділок, асоціація зазначає, що європейські та американські виробники (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії через вторгнення в Україну. "Ощадбанк" заблокував усі операції, які можуть здійснюватися за допомогою платіжних карток країн-агресорів – РФ та Білорусі, за рішенням НБУ, це мають зробити всі банки.

"Було б чудово підтримати цю тенденцію іншому бізнесу і припинити бізнес в/з Росією – адже мир, життя і справедливість набагато важливіші за гроші", - йдеться у заяві ЄБА.

Теги: #бізнес #росія #припинення
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