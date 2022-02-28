ЄБА закликає припинити бізнес із Росією

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликає компанії припинити бізнес з Росією.

У заяві, опублікованій на сайті ЄБА в понеділок, асоціація зазначає, що європейські та американські виробники (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії через вторгнення в Україну. "Ощадбанк" заблокував усі операції, які можуть здійснюватися за допомогою платіжних карток країн-агресорів – РФ та Білорусі, за рішенням НБУ, це мають зробити всі банки.

"Було б чудово підтримати цю тенденцію іншому бізнесу і припинити бізнес в/з Росією – адже мир, життя і справедливість набагато важливіші за гроші", - йдеться у заяві ЄБА.