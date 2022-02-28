Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

Міністерство освіти і науки у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних матеріалів про те, як заспокоїти дитину під час війни.

"Турбуючись про дітей, які страждають від наслідків війни в Україні, Міністерство освіти і науки у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних матеріалів «Психологічна турбота від Світлани Ройз»", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначено, що під час воєнних дій діти є однією з найуразливіших категорій і потребують психологічної підтримки.

З огляду на це на допомогу батькам та вчителям створено відеоінструкції та інфографіки, що містять рекомендації та практичні поради для батьків, які: перебувають із дітьми у бомбосховищах та укриттях; пересуваються в інші міста; залишаються вдома та чекають на повернення рідних-героїв із зони бойових дій.

"Ці відео – швидка "психологічна" допомога для дітей. Для них створено окрему сторінку на офіційному сайті МОН та на Youtube-каналі МОН", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитись з матеріалами можна за посиланням.

Відеоматеріали будуть розміщені за посиланням.