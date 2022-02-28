Події

20:33 28.02.2022

Поїзди з Києва вирушають із затримками через пошкодження мережі внаслідок обстрілу

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Поїзди з Києва вирушають із затримками через пошкодження мережі внаслідок обстрілу

"Укрзалізниця" повідомляє про відправлення поїздів із Києва із затримками через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілів.

"Через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілу поблизу Центрального вокзалу Києва, що сталося 27 лютого, пасажирські поїзди вирушають із затримками", - наголошується в повідомленні у Телеграм-каналі компанії.

В УЗ просять пасажирів стежити за табло вокзалу та уважно слухати оголошення.

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримка
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