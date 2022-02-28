Прем'єр Фінляндії оголосила про відправлення протитанкового озброєння та стрілецької зброї Україні

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила у понеділок, що Гельсінкі направить Україні озброєння та військову амуніцію, повідомили західні ЗМІ.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен пояснив, що поставки передбачають 1,5 тис. одиниць протитанкової зброї, 2,5 тис. штурмових гвинтівок, 150 тис. патронів і 70 тис. польових пайків.

Раніше на екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці. Також Держрада вирішила відправити Україні 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.

Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.