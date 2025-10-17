Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги на суму приблизно52 млн євро, повідомило Міністерство оборони країни.

"Фінляндія надасть Україні свій 30-й пакет матеріальної допомоги. Рішення з цього питання було прийнято президентом республіки за пропозицією уряду 17 жовтня 2025 року", йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у п'ятницю.

"Можливості, надані в рамках цього пакету, коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 млн євро. Пакет складається здебільшого з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонні матеріали на загальну суму 2,9 млрд євро", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, якого цитує пресслужба.

За його словами, відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну. "Цього тижня ми також оголосили про участь в ініціативі НАТО PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України. Майбутнє вільної та безпечної Європи буде вирішено в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників", – додав він.

Зазначається, що навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції, призначеної для України, у фінської оборонної промисловості. Мета полягає в тому, щоб задовольнити критичні потреби України, забезпечити придатність закупленої продукції для безоплатної передачі та захистити виробничі та постачальні потужності компаній.

З оперативних міркувань та для забезпечення доставки до місця призначення, детальніша інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не надаватиметься. Під час прийняття рішення про допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Фінських збройних сил.