18:34 23.10.2025

Україна розраховує на співпрацю з Фінляндією для закупівлі ракет великої дальності – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL та її внесок у розмірі 100 млн євро. Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів", - зазначається у повідомленні.

Крім того, глава держави подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.

В ході зустрічі Зеленський поінформував про наслідки російських атак на українську енергетику. Сторони говорили про потреби у відновленні відповідних потужностей та внески у Фонд підтримки енергетики України.

Також обговорили збільшення кількості укриттів і лідерство Фінляндії у відповідній коаліції. Президент наголосив, що важливо якомога швидше будувати й ремонтувати укриття, які є критично важливими на тлі посилення російських атак перед початком зими.

Раніше, минулого тижня, міністр фінансів Фінляндії Рікка Пурра під час зустрічей у Вашингтоні підтвердила рішучу підтримку Фінляндією України.

"Я підтвердила підтримку Фінляндією ініціативи PURL в загальних рисах на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку у Вашингтоні минулого тижня. Я також поінформувала про нашу позицію міністра фінансів України та заступника міністра фінансів США. Фінляндія не може просто стояти осторонь, коли систематична агресія спрямована проти цивільного населення", - заявила Пурра.

У Вашингтоні Пурра також наголосила на схваленій ЄС законодавчій ініціативі щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Очікується, що Європейська Комісія подасть законодавчу пропозицію щодо використання заморожених російських активів на початку листопада, якщо Європейська Рада схвалить цю ініціативу сьогодні.

"Заморожені активи можуть бути використані відповідно до міжнародного права, коли тим, хто контролює ці активи, будуть надані достатні юридичні гарантії того, що ці активи будуть надані у разі необхідності. Фінляндія детально сформулює свою позицію після того, як Комісія представить свою пропозицію. Я сподіваюся, що ми зможемо швидко приступити до цієї роботи, щоб війна могла бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше", - сказала Пурра.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва, була запроваджена після того як адміністрація США відмовилася продовжувати постачати зброю Києву безкоштовно. Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

У серпні було підготовлено чотири пакети постачань американського озброєння на загальну суму близько $2 млрд. Фінансування забезпечили Німеччина, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

15 серпня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі про рішення приєднатися до цієї програми оголосили Естонія, Латвія, Литва, Бельгія, Люксембург, Фінляндія та Ісландія. У жовтні про участь у ній також оголосили Іспанія та Фінляндія.

Теги: #фінляндія

