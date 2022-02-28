Діти з України зможуть здобути в країнах Балтії безкоштовну дошкільну та середню освіту в разі евакуації

Міністри освіти Литви, Естонії та Латвії заявляють, що діти з України зможуть здобути в країнах Балтії безкоштовну дошкільну та загальну середню освіту в разі евакуації.

"Сьогодні провів зустріч із міжнародними колегами – міністром освіти, науки та спорту Литви Юргітою Шюгждінієне, міністром освіти та науки Латвії Анітою Муйжієце та міністром освіти та науки Естонії Лійною Керсною. Колеги запевнили в беззастережній підтримці України. Найближчим часом на тристоронньому рівні буде обговорено питання скасування співпраці, зокрема фінансування будь-яких проектів у сфері освіти та науки з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що країни Балтії готові надавати всебічну підтримку нашій державі, зокрема, колеги запевнили, що діти з України зможуть здобути безкоштовну дошкільну та загальну середню освіту в разі евакуації, а студентам і науковцям буде надано всіляку підтримку, також буде створено безкоштовні програми навчання та забезпечення стипендіями українських студентів.

Водночас міністр освіти Естонії повідомила про вже ухвалене урядом рішення про розірвання зв'язків із Російською Федерацією та Республікою Білорусь у сфері освіти, науки, культури та спорту.