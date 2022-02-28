З початку дня російські війська обстріляли щонайменше дев'ять населених пунктів на Донеччині, є загиблий – голова ОДА

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що з початку понеділка російські війська обстріляли щонайменше дев'ять населених пунктів, є жертви.

"Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше дев'ять населених пунктів", - написав Кириленко у Facebook.

Зокрема, у Зоряному загинула людина та пошкоджено будинок; у Новомихайлівці пошкоджено вісім будинків, потерпілих немає; Опитне знеструмлено через попадання у високовольтну лінію; Тоненьке, Водяне та Сєвєрне знеструмлені через обстріл; у Водяному також пошкоджено будинок, потерпілих нема; пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища триває бій; біля Світлодарська прилетіла касета "Градів", жертв немає; обстріляно Калинівку, пошкоджено один будинок.

"Разом з ДСНС продовжуємо евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора - близько трьох тисяч", - повідомив голова ОДА.

Кириленко заявив, що із позитивних новин: захисники України збили російський літак, який два дні бомбив Маріуполь та Сартану.

"Літак піде на брухт, пілот - на перегній для українського чорнозему", - підсумував він.