Події

17:15 28.02.2022

Ватикан знову запропонував посередництво в урегулюванні воєнного конфлікту РФ та України

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Ватикан знову запропонував посередництво в урегулюванні воєнного конфлікту РФ та України

Ватикан готовий продовжувати сприяти можливим контактам між Росією та Україною, повідомив італійським ЗМІ державний секретар Святого престолу П'єтро Паролін.

"Святий престол останніми роками постійно й уважно стежив за подіями в Україні, висловлюючи готовність сприяти діалогу з Росією та допомагати сторонам", - сказав держсекретар.

"Я переконаний, що простір для переговорів існує. Ніколи не пізно! Адже єдиним розумним і конструктивним способом для згладжування розбіжностей є діалог", - додав Паролін.

"Ми маємо уникати будь-якої ескалації, зупинити протистояння та сісти за стіл переговорів", - зазначив представник Ватикану.

Минулої п'ятниці можливість посередництва Святого престолу в урегулюванні воєнного конфлікту обговорив із послом РФ у Ватикані Папа Римський Франциск.

Теги: #ватикан #україна #росія
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