Ватикан знову запропонував посередництво в урегулюванні воєнного конфлікту РФ та України

Ватикан готовий продовжувати сприяти можливим контактам між Росією та Україною, повідомив італійським ЗМІ державний секретар Святого престолу П'єтро Паролін.

"Святий престол останніми роками постійно й уважно стежив за подіями в Україні, висловлюючи готовність сприяти діалогу з Росією та допомагати сторонам", - сказав держсекретар.

"Я переконаний, що простір для переговорів існує. Ніколи не пізно! Адже єдиним розумним і конструктивним способом для згладжування розбіжностей є діалог", - додав Паролін.

"Ми маємо уникати будь-якої ескалації, зупинити протистояння та сісти за стіл переговорів", - зазначив представник Ватикану.

Минулої п'ятниці можливість посередництва Святого престолу в урегулюванні воєнного конфлікту обговорив із послом РФ у Ватикані Папа Римський Франциск.