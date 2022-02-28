Події

13:52 28.02.2022

Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

1 хв читати
Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон". У нас уже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - написала Маляр у Facebook у понеділок.

Джерело: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2099316190227412

Теги: #міноборони
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 28.02.2022
Резніков обговорив із міністром оборони Туреччини поточну ситуацію в Україні

Резніков обговорив із міністром оборони Туреччини поточну ситуацію в Україні

08:55 28.02.2022
Резніков: У війні стався злам - вона стала Європейською

Резніков: У війні стався злам - вона стала Європейською

08:20 27.02.2022
Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

22:05 26.02.2022
Резніков заявив про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад

Резніков заявив про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад

14:01 26.02.2022
Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

09:32 25.02.2022
Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ та рухаються до центру Києва з Оболоні – заступник міністра оборони

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ та рухаються до центру Києва з Оболоні – заступник міністра оборони

08:12 25.02.2022
Заступник голови Міноборони: Українські військові обороняються з силами ворога, що переважають, на чотирьох напрямках: Сіверський, Слобожанський, Таврійський та ООС

Заступник голови Міноборони: Українські військові обороняються з силами ворога, що переважають, на чотирьох напрямках: Сіверський, Слобожанський, Таврійський та ООС

11:51 22.02.2022
Глава Міноборони України: Кремль зробив черговий крок до відродження СРСР, нас очікують важкі випробування, але неодмінно буде перемога

Глава Міноборони України: Кремль зробив черговий крок до відродження СРСР, нас очікують важкі випробування, але неодмінно буде перемога

08:16 19.02.2022
Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

21:46 18.02.2022
У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

Російська армія обстріляла Харків із "Градів" - А. Геращенко

ОСТАННЄ

Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

Мера Південного, його заступника, керівника райвідділу поліції та дільничного інспектора затримано за держзраду - голова Харківської обладміністрації

Україна закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію з організації - Монастирський

Арестович: Позиція Києва на переговорах із росіянами – припинення вогню та виведення всіх російських солдатів із території України

Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена - Держприкордонслужба

ЄС проведе у понеділок два засідання - у сфері енергетики та у сфері оборони через війну РФ проти України

У Сумській області затримали 8 російських військовослужбовців

У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА