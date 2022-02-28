Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон". У нас уже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - написала Маляр у Facebook у понеділок.

Джерело: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2099316190227412