У пунктах пропуску на кордоні з Польщею вдвічі поменшало людей, але ситуація складна – начальник військової адміністрації

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею вдвічі поменшало людей, але ситуація залишається складною, заявив на брифінгу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ситуація на кордоні – складна. Черги сягають 25-30 км. На кожному пішохідному переході по півтори-дві тисячі людей. Можна сказати, що їх побільшало вдвічі, але все одно це дуже багато – лише за минулий день через кордон пройшли понад 54 тисячі людей", – сказав Максим Козицький.

За його даними, для розвантаження пунктів пропуску призначено ще п'ять додаткових поїздів з львівського вокзалу до Польщі та додаткових поїздів до Закарпатської області.

Усього за чотири дні через пункти пропуску на Львівщині пройшли понад 150 тисяч людей.

Козицький попросив людей залишатись на території області. "Ми забезпечимо їх речами першої необхідності, продуктами та можливістю переночувати", – сказав він.

На сьогодні у Львівській області розселено 38 тисяч переселенців.