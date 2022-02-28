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12:36 28.02.2022

Україна схвалює рішення Ради Безпеки ООН щодо проведення надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН

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Україна схвалює рішення Ради Безпеки ООН щодо проведення надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН

Україна схвалює рішення переважної більшості членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, згідно з яким з 28 лютого 2022 року розпочинає свою роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, присвячена вторгненню Росії в Україну.

"Цей інструмент, який застосовується у разі, коли Рада Безпеки неспроможна ефективно виконати свою основну функцію з підтримання міжнародного миру та безпеки через накладення вето постійним членом Радбезу, буде використаний в ООН лише в 11-й раз з 1950 року", - йдеться в офіційному коментарі МЗС України, оприлюдненому у понеділок.

Зазначається, що ухвалене рішення, проти якого очікувано проголосувала лише країна-агресор, підтвердило "принизливу та ганебну ізольованість Росії у глобальних масштабах".

"Починаючи з 28 лютого, усі держави-члени ООН зможуть детально обговорити ситуацію навколо безпрецедентного для 21-го століття явища - повномасштабної війни, яку Російська Федерація розгорнула у центрі Європи. Першим результатом роботи цієї важливої для нашої держави сесії має стати ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН з чіткими сигналами щодо припинення російської агресії проти України та відновлення миру шляхом припинення вогню та виведення військ з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також низкою інших важливих сигналів, у тому числі у гуманітарній сфері", - наголошують у МЗС.

Там уточнюють, що цей крок уже не дасть Росії, яка роками безкарно зловживала своїм правом вето в Раді Безпеки, заблокувати ухвалення цього важливого для України міжнародного документа.

"Дякуємо за сильну підтримку України в Радбезі і сподіваємося на ще більшу підтримку нашої держави в Генеральній асамблеї. Також очікуємо на наступне засідання Ради Безпеки ООН 28 лютого для обговорення питання щодо гуманітарних потреб цивільного населення в Україні", - підсумували у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/328006362703169

Теги: #оон #генасамблея #генасамблея_оон
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