Події

11:53 28.02.2022

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

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Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги, повідомив міністр закордонних справ Франції Жераль Дерманен.

"Наш обов'язок – допомогти тим, хто тікає від війни. Ось чому Франція завдяки діям МЗС Франції та Міністерства внутрішніх справ Франції відправляє, зокрема, 33 тонни матеріалів в Україну та понад 30 тонн до Молдови: намети, ліки, ковдри..." - написав Дерманен у Twitter у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/GDarmanin/status/1498193790674391043?s=20&t=_j21579zNUenqin2HfrjeA

Теги: #франція #гуманітарна_допомога
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