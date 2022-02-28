Події

11:55 28.02.2022

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

1 хв читати
Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що рішення про вступ України до ЄС за спеціальною процедурою буде ухвалено невідкладно.

"Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", - написав він у Телеграм-каналі.

Шмигаль зазначив, що ухвалити Україну до Євросоюзу за новою особливою процедурою в неділю після розмови з ним запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.

Також уночі президент України Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо", - підсумував Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/2203

Теги: #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 28.02.2022
Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

14:22 26.02.2022
Чехія передає Україні військову допомогу на 250 млн грн - Шмигаль

Чехія передає Україні військову допомогу на 250 млн грн - Шмигаль

19:31 25.02.2022
Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

07:40 23.02.2022
Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

07:38 23.02.2022
Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

07:38 23.02.2022
Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

23:25 22.02.2022
Шмигаль подякував західним партнерам за запровадження санкцій проти РФ

Шмигаль подякував західним партнерам за запровадження санкцій проти РФ

17:40 18.02.2022
Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

13:07 18.02.2022
Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

12:25 18.02.2022
Запаси вугілля на складах ТЕС вдвічі перевищують минулорічні – прем'єр

Запаси вугілля на складах ТЕС вдвічі перевищують минулорічні – прем'єр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою - Зеленський

РПЛ ООН проголосувала за проведення термінових дебатів щодо України

ОСТАННЄ

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх

Українське керівництво почало перехоплювати військову ініціативу – секретар РНБО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА