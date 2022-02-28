Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

Київський метрополітен працює в режимі перевезень, проте рух частиною ліній обмежено.

Як повідомляють на сайті КП "Київський метрополітен" у понеділок, рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Синьою лінією поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі" без зупинок на станціях "Палац спорту", "Кловська" та "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Графік роботи метрополітену може оперативно змінюватись за потреби.