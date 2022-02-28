Центр стратегічних комунікацій оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх.

"Увага. При виявленні – негайне знищення. Це передатчики! Апаратура наземного позиціювання на місцевості без прив'язки GPS! По них наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи", - йдеться в повідомленні центру.

Також оприлюднено фотографії цих передатчиків: вкопана в землю дошка, до якої прикручено кілька пластикових білих пристроїв (різної форми) з проводами, що йдуть до елемента живлення.