Події

11:42 28.02.2022

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх.

"Увага. При виявленні – негайне знищення. Це передатчики! Апаратура наземного позиціювання на місцевості без прив'язки GPS! По них наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи", - йдеться в повідомленні центру.

Також оприлюднено фотографії цих передатчиків: вкопана в землю дошка, до якої прикручено кілька пластикових білих пристроїв (різної форми) з проводами, що йдуть до елемента живлення.

Теги: #безпека #агресія_рф #передавачі
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