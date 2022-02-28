Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено, повідомляє КМДА.

"Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - написала КМДА у своєму Телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні роз'яснено, що користуватися смугою громадського транспорту мають право авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.