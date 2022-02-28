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09:35 28.02.2022

В Охтирці запроваджують комендантську годину з 17:30 до 7:00, за мародерство розстріл на місці – мер

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Комендантську годину запроваджено в м. Охтирці Сумської області з 17:30 до 7:00, повідомив міський голова Павло Кузьменко.

"Під час комендантської години ніхто нікуди не ходить... Військові забезпечують безпеку нашого міста, нашої країни, і також вони забезпечують спокій у нашій громаді. Тому вночі під час комендантської години є дозвіл стріляти спочатку на попередження, а потім на ураження", - сказав Кузьменко у відеозверненні в понеділок уранці.

Він закликав жителів міста носити із собою документи. "В Охтирці декілька військових частин. Якщо вас зупиняють, хай і через кожні 50 метрів, і говорять, щоб ви показали свої документи – ходимо всі з документами, показуйте, не кажіть, що я щойно показував. Це не поліція. Це військові частини, і кожен військовий хоче знати, що ви є українцем", - сказав мер міста.

Кузьменко закликав не провокувати військових та не з'являтися на вулиці у нетверезому вигляді. "Будь-яке пияцтво та п'яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, вони сприйматимуться як ворог", - сказав він.

Мер також заявив, що в місті розпочалися випадки мародерства, мародерів знищуватимуть на місці злочину. "По місту розпочалося мародерство у приватному секторі, і якщо ви бачите, що десь люди виїхали, але там з'являються якісь невідомі особи, повідомляйте, будуть телефони… виїжджатиме туди батальйон територіальної оборони. За мародерство – розстріл на місці", - сказав він.

Кузьменко також звернувся до підприємців, які піднімають ціни на продукти харчування: "Поки що підняття ціни на товари буде розцінюватись як мародерство".

Теги: #комендантська_година #охтирка
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