Події

09:24 28.02.2022

Обладміністрація просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

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Обладміністрація просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

Чернігівська обласна державна адміністрація просить не оприлюднювати фото із загальними планами та точну адресу руйнувань у Чернігові, щоб противник не зміг використати цю інформацію для коригування подальших обстрілів.

"Просимо не оприлюднювати точні координати руйнувань у Чернігові. Достатньо буде вказати район приблизний, можна вулицю (провулок не варто). У жодному разі не вказуйте формулювань "на розі вулиць такої і такої". При оприлюдненні фото – тільки такі, де видно результати руйнувань – крупним планом вибиті вікна, пошкоджені авто. Але без будинків, що поряд!", - йдеться в повідомленні пресслужби ОДА.

У ньому повідомляється, що це необхідно, щоб ворог не зміг ідентифікувати точне місце попадання ракети, оскільки ворожі навідники можуть використовувати цю інформацію для коригування наступних обстрілів. Але результати обстрілів Чернігова поширювати потрібно. Щоб увесь світ бачив злочини росіян в Україні", - наголосили в обладміністрації.

Теги: #чернігів #адрес #ода #прохання
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