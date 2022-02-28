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09:09 28.02.2022

Російська армія втратила в Україні за 4 доби 29 літаків, 191 танк та 5,3 тис. людей особового складу - Міноборони

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Російська армія втратила в Україні за 4 доби 29 літаків, 191 танк та 5,3 тис. людей особового складу - Міноборони

Російська армія втратила за чотири доби боїв в Україні, з 24 до 28 лютого, станом на 6:00 29 літаків, 29 вертольотів, 3 безпілотні літальні апарати та 5 засобів протиповітряної оборони, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім того, за її словами, за цей період агресор утратив 191 танк, 816 бойових броньованих машин, 291 одиницю автомобільної техніки, 60 цистерн, а також два судна.

Зі зброї російська армія втратила 74 гармати, один зенітно-ракетний комплекс "Бук", 21 "Град".

Втрати особового складу ворога – орієнтовно 5300 осіб.

"Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Крім того, інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може відбутися наступного дня, а іноді й через день. Крім того, якщо бій тривав уночі і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити, у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - уточнила Маляр.

Теги: #втрати #війська_рф
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