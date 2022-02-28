Російська армія періодично обстрілює Чернігів, з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр

Противник з початку понеділка, 28 лютого, з періодичністю обстрілює центр Чернігова, можливо, пристрілюючись в радіотелецентр, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як повідомляє пресслужба на сторінці відомства у Facebook у понеділок уранці, 28 лютого, починаючи близько 02:00 в результаті ворожих обстрілів у м. Чернігів (періодично ворог робить обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС (5 осіб, 1 од. техніки).

влучання боєприпасу до будівлі магазину на центральному ринку на вул. Ринкова, 1. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв. (10 осіб, 2 од. техніки).

влучання боєприпасу до будівлі дитячого садка на вул. Реміснича, 53 з наступним займанням (нині підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв'язку з продовженням обстрілу).

"Жертв і постраждалих немає", – наголосили у МВС.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі житлового будинку через нічний обстріл Чернігова постраждала жінка.

"У результаті пожежі, що сталася у житловому будинку в центрі Чернігова, постраждала одна жінка", – цитує прессекретаря ДСНС в області Олександра Івченка "Громадське".

Відповідно до розміщеної на Тelegram-каналі видання інформації, травми у жінки незначні, пожежу ліквідовано.