Резніков: У війні стався злам - вона стала Європейською

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перелом у війні Росії з Україною

"Учора стався справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили", - написав він у соцмережі Фейсбук у понеділок уранці.

"Уже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби", - зазначив міністр.

Резніков нагадав, що Європа надала тимчасовий притулок десяткам тисяч українців. "Без усіляких формальностей. Як своїм", - написав він.

"Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що все це заслуга захисників та захисниць усього українського народу, який обов'язково переможе.