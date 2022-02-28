Події

07:37 28.02.2022

ЧБТР сподівається на якнайшвидше мирне врегулювання війни в Україні

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ЧБТР сподівається на якнайшвидше мирне врегулювання війни в Україні

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР), акціонерами якого є як Україна, так і Росія, сподівається, що бойові дії в Україні будуть припинені і мирне врегулювання буде досягнуто якнайшвидше. "Мир є життєво важливою умовою для співпраці", - йдеться у заяві банку на його сайті.

Відповідно до нього, ЧБТР твердо дотримується свого зобов'язання забезпечити постійну спроможність банку виконувати свій мандат щодо сприяння розвитку та співпраці у регіоні.

"Банк уважно слідкуватиме за розвитком ситуації та реагуватиме відповідним чином", - наголошується в заяві без уточнення деталей.

ЧБТР-міжнародна організація, що об'єднує 11 держав Організації Чорноморського економічного співробітництва. Частки Туреччини, РФ та Греції у капіталі становлять по 16,5%, Румунії – 14%, України та Болгарії – по 13,5%, Азербайджану – 5%, Албанії – 2%, Вірменії – 1%, Грузії та Молдови – по 0,5%. Банк покликаний сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону.

 

 

Теги: #чбтр #реакція
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