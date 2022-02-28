Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон оголосив, що Австралія ухвалила рішення про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та інших представників російського керівництва.

"З півночі минулої ночі набули чинності австралійські цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо президента Росії та інших постійних членів Ради безпеки Росії", - йдеться у поширеній в понеділок заяві прем'єра.

Зокрема, під санкції підпали прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр закордонних справ РФ Сергій Лаврова, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Моррісон додав, що "це відображує глибину наших занепокоєнь" у зв'язку із ситуацією навколо України.

У заяві йдеться, що уряд Австралії зобов'язався надати Україні "летальне та нелетальне військове обладнання, медикаменти", а також виділити їй фінансову допомогу, внести $3 млн до фонду НАТО для України.

Деталі цієї допомоги "опрацьовуються з партнерами і будуть оголошені найближчим часом", повідомив офіс прем'єра.