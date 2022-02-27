США вітають готовність України до переговорів із РФ - постпред при ООН

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд привітала готовність України до переговорів із РФ.

"Вони (українці - ІФ) також зберігають мужність, яка потрібна, щоб сісти і поговорити. Ми вітаємо їхню готовність взяти участь у мирних переговорах", - заявила Томас-Грінфілд на засіданні РБ ООН.

Вона також висловилася про розпорядження президента РФ Володимира Путіна перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування.

"Ми закликаємо Росію знизити градус цієї небезпечної риторики щодо ядерної зброї", - заявила постпред. Томас-Грінфілд запевнила, що НАТО не становить загрози для Росії і, як і раніше, не планує направляти війська в Україну.