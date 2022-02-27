Прокуратура відкрила справу на мера Куп'янська Мацегору, який офіційно здав місто російським військовим

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Харківської області Геннадія Мацегори за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, за фактом державної зради КК України.

За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті", – йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури регіону у Facebook у неділю ввечері.

Джерело: https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/315177653976958