Події

22:38 27.02.2022

Міністри оборони ЄС у понеділок обговорять координацію постачання Україні летальної зброї

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Міністри оборони ЄС у понеділок обговорять координацію постачання Україні летальної зброї

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що в понеділок міністри оборони країн-членів Європейського Союзу зустрінуться, щоб обговорити координацію надання Україні летальної зброї.

Про це він сказав у неділю в Брюсселі на пресконференції після позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, на якому було ухвалено рішення про фінансування Євросоюзом постачання летальної зброї та нелетальних матеріалів Україні.

"Ми схвалили фінансування, завтра міністри оборони зустрінуться, щоб скоординувати, як ми переведемо це фінансування в матеріали, і як ці матеріали буде транспортовано на передову лінію, де українські збройні сили воюють проти російського вторгнення", - додав Боррель.

Він також додав, що хабом постачання зброї служитиме Польща. Крім того, у ЄС мають намір працювати над посиленням кіберзахисту України.

Теги: #україна #зброя #євросоюз
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