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22:38 27.02.2022

РБ ООН проголосувала за проведення спецсесії Генасамблеї стосовно України

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РБ ООН проголосувала за проведення спецсесії Генасамблеї стосовно України

Члени Радбезу ООН проголосували на підтримку резолюції про скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України, вона має відбутися протягом 24 годин!

Так, резолюцію підтримали 11 країн, три країни утрималися, РФ проголосувала проти.

Таким чином, члени РБ ООН ухвалили резолюцію Генасамблеї ООН 377, яка передбачає передачу до ГА ООН питань, які не можуть розглянути в Раді безпеки "через розбіжності постійних членів". Для застосування такої резолюції необхідно дев'ять голосів із 15. Крім того, до такої процедури не застосовується право вето.

Як повідомляли раніше західні ЗМІ із посиланням на дипломатів, сесія ГА ООН може відбутись у понеділок. За її підсумками може бути ухвалено резолюцію.

Напередодні США та Албанія виступили з ініціативою скликання чергового засідання РБ ООН з української проблеми, метою якого стало проведення процедурного голосування для ухвалення відповідної резолюції. Прохання щодо проведення недільної сесії щодо України надійшло після того, як Росія наклала вето в п'ятницю на проект резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує військову операцію в Україні.

Проголосували тоді на підтримку проекту 11 країн, включно зі США та Францією. Три країни, зокрема Китай та Індія, утрималися. Росія, яка має право вето, проголосувала проти.

Проект резолюції підготували США та низка інших країн. Він засуджує "агресію Росії проти України", вимагає виведення сил РФ з України, а також скасувати визнання незалежності т.зв. "ДНР/ЛНР". У ньому підтверджується відданість Радбезу ООН "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів".

Росія має право вето в Раді безпеки ООН поряд із США, Китаєм, Францією та Великою Британією.

 

 

Теги: #радбез_оон
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