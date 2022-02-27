Франція запропонує в Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо гуманітарної допомоги Україні

Єлисейський палац повідомив у неділю, що президент Франції Еммануель Макрон вів 26 та 27 лютого телефонні консультації у зв'язку із ситуацією в Україні з керівниками країн регіону.

"Президент республіки та його співрозмовники дійшли однакового висновку щодо необхідності працювати над створенням умов для ефективної доставки гуманітарної допомоги в Україну", - йдеться в комюніке президентської канцелярії.

"На основі цих консультацій Франція завтра вранці представить проєкт резолюції до Ради Безпеки ООН, щоб гарантувати безперешкодний гуманітарний доступ для забезпечення термінових потреб населення, що залишається в Україні", - йдеться в документі Єлисейського палацу.

Крім термінової гуманітарної акції, Франція закликає до припинення вогню як умови для мирних переговорів, зазначено в комюніке Єлисейського палацу.