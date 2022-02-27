Події

20:25 27.02.2022

Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні гаубиці

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Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні гаубиці

На екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці, повідомив порталу Yle міністр оборони Антті Кайкконен.

Держрада також вирішила відправити в Україну 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.

Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина), а також американські протитанкові ракети "Джавелін". Для постачання потрібно було заручитися згодою колишніх власників зброї. США такий дозвіл дали одразу і "Джавеліни" вже перебувають в Україні. Водночас Німеччина до останнього часу відмовлялася дати дозвіл на постачання гаубиць.

Теги: #україна #естонія #фінляндія #гаубиці
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