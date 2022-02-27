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19:57 27.02.2022

Українські бізнесмени розгорнули у Польщі складський центр для гуманітарної допомоги - можна надсилати посилки з будь-яких країн

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Українські бізнесмени розгорнули у Польщі складський центр для гуманітарної допомоги - можна надсилати посилки з будь-яких країн

Спільною ініціативою Генерального штабу ЗСУ та компаній Rozetka, Fozzy Group, TIS, Dragon Capital, "Нова пошта", Фонд Спанбонд, RZTK, "Укрпошта" у Польщі поблизу українського кордону розгорнуто волонтерський складський центр гуманітарної та медичної допомоги Україні.

"Ми розгорнули склад у Польщі, на кордоні з Україною, який вже працює і готовий приймати медикаменти, гуманітарну допомогу, сухі пайки та інше. Усі деталі на сайті: http://www.helpukraine.center",- написав співвласник групи компаній TIS Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Адреса складу: Pol-Cel
Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland
PL +48 82 565 01 55
https://www.google.com/maps?q=Pol-Cel,+Rampa+Brzeska+63,+22-100+Chełm,+Poland&ftid=0x47239a60076a8f2b:0x92483ce83087a3f0&hl=en-UA&gl=a&sl =1

"Просто надсилайте посилки за зазначеною адресою, на коробках має бути велика наклейка з маркуванням HELP UKRAINE та підписом, що саме ви надсилаєте: медикаменти, одяг, харчування, гуманітарну допомогу", - повідомив Ставніцер.
Як повідомлялося, СЕО TIS організовує Єдиний складський центр гуманітарної та медичної допомоги для України, співвласник Rozetka дає склад у Польщі.


 

Теги: #польща #гуманітарна_допомога
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