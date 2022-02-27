Українських волонтерів закликають закрити всі свої чати

Українська Волонтерська служба закликає закрити всі волонтерські чати, окрім перевірених осіб, повідомляється у Телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Ворог переглядає всі чати та використовує їх у своїх корисливих цілях, у тому числі публікуючи інформацію про збір спорядження. Закриття чатів допоможе вберегти українських військових та мирне населення від обману", - зазначено в повідомленні.