Події

19:21 27.02.2022

Українських волонтерів закликають закрити всі свої чати

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Українських волонтерів закликають закрити всі свої чати

Українська Волонтерська служба закликає закрити всі волонтерські чати, окрім перевірених осіб, повідомляється у Телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Ворог переглядає всі чати та використовує їх у своїх корисливих цілях, у тому числі публікуючи інформацію про збір спорядження. Закриття чатів допоможе вберегти українських військових та мирне населення від обману", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #волонтери #чат
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